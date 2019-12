Au moins trois personnes sont déjà interpellées et mis aux arrêts dans l’affaire de disparition d’un bossu dans la commune de Lalo, département du Couffo. De sources concordantes, deux personnes…

Affaire disparition d’un bossu à Lalo: Trois personnes interpellées et gardées à vue

Au moins trois personnes sont déjà interpellées et mis aux arrêts dans l’affaire de disparition d’un bossu dans la commune de Lalo, département du Couffo.

De sources concordantes, deux personnes et un tradi-praticien originaire de Paouignan dans les Collines, sont actuellement gardés par la police. Ce dernier, un habitué du village de Hangbanou, était allé voir le bossu afin de lui remettre un gris-gris qui pourrait lui procurer la chance. Outre cette rencontre avec l’infirme, il lui aurait rendu visite une seconde fois avant sa disparition. Mais le jour suivant le crime, ils auraient renié leur présence dans le Couffo, se réclamant de la région des Collines.

Les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur cette affaire. Les mis en cause seront présentés ce vendredi 13 décembre au procureur de la République, indiquent les mêmes sources.

Le bossu est resté introuvable jusqu’à ce jour.

F. A. A.