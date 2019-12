Coopération entre le Bénin et la Chine : Le Parlement du Bénin reçoit le Vice-Président du Parlement chinois

Le bureau de l’Assemblée nationale du Bénin avec à sa tête, le président Louis G. Vlavonou, reçoit ce mardi 17 décembre 2019, le vice-président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine, Chen Zhu au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, siège du Parlement béninois. Ce dernier conduira une délégation d’une quinzaine de personnes. Au cours de sa visite, le Vice-président Chen Zhu sera d’abord reçu en audience par le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou ; une audience au cours de laquelle les deux personnalités ne manqueront certainement pas de parler de la coopération entre le Bénin et la Chine d’une part et de la coopération interparlementaire entre les deux pays d’autre part. Il s’en suivra une séance de travail avec la Conférence des présidents composée des 7 membres du bureau, des deux présidents de groupes parlementaires et des 5 présidents des commissions permanentes sans oublier les membres du groupe interparlementaire d’amitié Chine-Bénin. De sources concordantes, l’on apprend que le séjour du Vice-président Chen Zhu au Bénin durera 3 jours ; un séjour au cours duquel il sera introduit au cabinet du président de la République, Patrice Talon par le 2ème Vice-président de l’Assemblée nationale du Bénin, Robert Gbian. Les mêmes sources nous indiquent que d’autres déplacements sont inscrits à l’agenda de l’hôte du Parlement du Benin. Il s’agit notamment d’une visite à l’Université d’Abomey-Calavi, d’une visite au Musée Honmè à Porto-Novo et une autre visite au village lacustre à Ganvié.