5ème revue du programme triennal appuyé par la Fec : Le Fmi salue la résilience de l’économie béninoise

Des signaux au vert. Le Bénin ne chancelle point, son économie demeure respectueuse des normes internationales. Face à la constance de la rigueur dans la gouvernance des finances publiques, le Fonds monétaire international (Fmi) s’incline et salue. Ce 13 décembre 2019, son conseil d’administration a conclu sur de bonnes notes, la cinquième revue du programme triennal du pays, appuyé par la facilité élargie de crédit (Fec).

Une réponse favorable a été donc accordée à la requête des autorités béninoises pour l’extension technique de quatre mois du programme ainsi que les modifications de critères de performances. Et la conclusion de cette cinquième revue se traduit par un décaissement immédiat de 15,917 millions de DTS (environ 22 millions de dollars).

Le courrier signé par l’administrateur représentant du Fmi au Bénin, Mohamed-Lemine Raghani précise que l’institution s’engage à œuvrer davantage au renforcement de la coopération entre la République du Bénin et le Fmi.

Des résultats qui confirment le point de la mission du Fonds monétaire international (Fmi) conduite par Luc Eyraud qui avait félicité le Bénin lors de son passage à Cotonou en novembre dernier.

C’est dire que face aux chocs exogènes notamment avec la fermeture des frontières nigérianes, l’économie béninoise se porte bien.