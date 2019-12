Conseil des ministres: Trois milliards d’arriérés salariaux au profit des travailleurs

Bonne nouvelle pour les travailleurs en cette fin d’année. Certains parmi eux se verront payer des arriérés de salaires. Ainsi en a décidé le gouvernement au cours du Conseil des ministres du mercredi 18 décembre. Trois milliards de francs Cfa seront déboursés à ce propos.

Le Conseil des ministres du mercredi 18 décembre a autorisé le paiement d’arriérés salariaux s’élevant à trois milliards (3.000.000.000) F Cfa aux agents de l’Etat. Cela se fera en même temps que le paiement des salaires de ce mois de décembre. « Cette décision fait suite au compte rendu fait par le ministre de l’Economie et des Finances des arriérés salariaux dus par l’Etat à ses agents ainsi que le point d’étape de leur apurement », a indiqué le ministre Alain Orounla au cours de son traditionnel point de presse. Il a notamment expliqué qu’à l’avènement du gouvernement en avril 2016, l’Etat devait 70 milliards de F Cfa à ses agents au titre des glissements catégoriels entre 2005 et 2015. En réponse donc aux attentes et doléances des travailleurs, le gouvernement a, chaque année depuis 2016, procédé à des remboursements partiels et une partie substantielle de ces arriérés a donc été déjà apurée, a rassuré le ministre.

C’est dans la même logique que le gouvernement a retenu de décaisser trois milliards pour payer des arriérés, au même moment que les salaires du mois de décembre. Une sorte de cagnotte du père Noël dont bénéficient les travailleurs à un moment où ils ne s’y attendaient pas et qui résulte, de l’analyse du ministre Alain Orounla, de la volonté du gouvernement de faire jouir aux travailleurs les fruits de la croissance du pays. Si cette option a été faite, a-t-il souligné, c’est parce qu’il y a eu des entrées dans les caisses publiques qui permettent de soulager en partie les travailleurs, sans que ceux-ci n’aient eu besoin de faire des revendications ou quelque réclamation. Et bien au-delà des bénéficiaires, a aussi soutenu le ministre, ces trois milliards qui seront injectés impacteront des familles, des commerçants, des vendeurs… bref plusieurs acteurs de la chaîne économique.