Discours du chef de l’Etat sur l’état de la Nation Patrice Talon attendu au parlement le 27 décembre

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution béninoise, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon va prononcer son discours sur l’état de la Nation le vendredi 27 décembre prochain. L’annonce a été faite ce jeudi 19 décembre 2019 par le ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum, à travers une correspondance à la plénière du parlement.

Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2016, c’est la 4ème fois que le président Talon se conforme à cette exigence constitutionnelle.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a invité ses collègues députés à être à l’heure pour éviter des désagréments inhérents à un événement de cette importance. Ils doivent faire diligence pour que tout se passe bien afin de montrer au chef de l’Etat que la 8ème législature est un Parlement de type nouveau, discipliné et prêt à rompre avec les mauvaises pratiques du passé.

Selon l’article 72 de la constitution, « le président de la République adresse une fois par an un message à l’Assemblée nationale sur l’état de la Nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à l’Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée ».

F. A. A.