RED TV : UBA PROMEUT SA CHAINE YOUTUBE AUPRES DES JEUNES BENINOIS

Un spectacle live pour présenter au public la chaîne Youtube d’une banque ! Le Groupe UBA (United Bank for Africa) à travers sa filiale du Bénin vient une fois encore se démarquer dans l’écosystème bancaire au Bénin. RED TV la chaîne Youtube essentiellement de divertissement du Groupe bancaire a été présentée au public béninois Samedi 14 Décembre sur l’esplanade extérieur du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

Jeux avec le public, chorégraphie et autres animations, … le décor était soigneusement préparé pour mieux présenter la chaîne. Une foule immense de jeunes ne s’est pas faite prier pour prendre d’assaut le lieu de la manifestation pour découvrir la nouveauté. Hystérique elle a été, comblée elle est restée toute la soirée pour découvrir les épisodes de la Web série d’humour « Boutique Hotel », un des contenus de la chaîne.

En effet, RED TV est une chaîne Youtube conçue par le Groupe UBA pour faire la promotion des valeurs africaines. Pas étonnant pour une banque qui se réclame panafricaine et qui travaille à fédérer les africains autour d’un idéal : bâtir l’Afrique autour de valeurs sûres. De ce point de vue, RED TV se veut le porte-voix de cette vision à travers un contenu riche et varié qui tourne autour de la culture et du style de vie africain, les documentaires qui mettent en exergue la diversité africaine et les valeurs d’entrepreneuriat de sa jeunesse, des web séries des plus funs au plus éducatives, etc…

UBA est l’une des rares banques de la place à faire le choix de la communication digitale pour prôner des valeurs panafricaines. Le Groupe bancaire veut aller au-delà de la banque et proposer du divertissement plutôt instructif à une jeunesse qui a plus que jamais besoin de repère.

REDTV est donc une chaîne de style de vie au rythme rapide qui place l’Afrique sur la scène mondiale. Fièrement associée à United Bank for Africa (UBA), elle est là pour divertir et informer avec un contenu qui présente le meilleur du divertissement, de la mode, des nouvelles, du design, de la musique, du sport, du cinéma et des voyages. REDTV collabore avec les visionnaires les plus talentueux, les esprits créatifs osant croire en une nouvelle Afrique, rassemblant des contenus qui le reflète.

La chaîne qui a été lancée en 2015 cumule plus de 12 millions de vues.

Les jeunes béninois ont été exhortés à s’abonner à RED TV au cours de ce spectacle d’introduction afin de découvrir davantage de contenus intéressants. UBA BENIN filiale du Groupe UBA maintient le cap pour laisser des empreintes positives dans le cœur des béninois.