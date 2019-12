Division au sein des Fcbe : Yayi doit clarifier sa position

La situation confuse au sein des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) a trop duré. Depuis l’obtention du controversé Certificat de conformité, il règne au sein des Fcbe une ambiance de trahison qui entrave la bonne marche des activités de la Résistance en particulier et de l’Opposition en général. Paul Hounkpè et consorts sont considérés comme ceux qui ont pactisé avec la Rupture. Mais est-ce avec ou sans la bénédiction de Boni Yayi ?

Boni Yayi a-t-il donné son accord pour l’obtention du certificat de conformité ? Impossible de répondre par l’affirmatif. Mais ce qui est certain, que Boni Yayi ne soit pas préalablement informé de la démarche de Paul Hounkpè et consorts, est peu probable. De sources concordantes, l’ancien chef d’Etat aurait choisi d’adopter la politique de « ni pour, ni contre ». Autrement, « si vous y allez et que ça marche, tant mieux. Mais si c’est un flop, vous en assumez la responsabilité ». Telle aurait été la posture de l’ex chef d’Etat. On comprend alors qu’il ne prenne depuis position pour ou contre Paul Hounkpè et consorts. Mais ce silence commence à peser lourd. Car, depuis cette histoire de certificat de conformité, Paul Hounkpè et compagnies posent un certain nombre d’actes qui démontrent clairement leur intention d’aller à la « rivière ». La dernière en date, c’est cette sortie médiatique de Théophile Yarou qui annonce le départ des Fcbe de la Résistance. Mais avant, comme pour justifier ce choix, il s’est laissé aller à un réquisitoire contre les autres forces politiques de l’Opposition. Ce qui place Boni Yayi dans une position inconfortable au sein des forces engagées dans la Résistance. Les autres doivent se demander pourquoi, il ne met pas d’ordre dans sa maison ? A quel jeu joue-t-il ? Surtout quand on sait que la rencontre annoncée, qui n’a finalement pas lieu entre lui et Patrice Talon, a entraîné beaucoup de suspicions. Les autres forces de l’Opposition, à l’instar de Restaurer l’espoir, avaient dit en son temps qu’elles n’étaient informées d’aucune rencontre.

De plus en plus, les actes que pose la faction dissidente des Fcbe constituent une entrave à la cohésion d’actions au sein de la Résistance. Or, il se fait que d’un côté, Boni Yayi continue ses activités au sein de la Résistance. De l’autre Paul Hounkpè et consorts continuent de clamer l’unicité des Fcbe. « Personne ne va diviser les Fcbe », affirment-ils à chaque sortie médiatique. Pour eux, Boni Yayi demeure leur leader. Certes, il y a un froid qui s’est installé entre eux et Boni Yayi. La preuve, ils sont allés au Nigéria rencontrer Olusegun Obasanjo dans le but que ce dernier les aide à aplanir les divergences avec leur leader. Ce qui prouve qu’entre eux et Boni Yayi, le pont n’est pas totalement coupé. Sauf que maintenant, ils vont trop loin et le silence de Boni Yayi n’arrange pas les choses. Bien au contraire, cela les conforte en même temps qu’il fait accroître les suspicions dans le rang des autres forces de l’Opposition. Il est maintenant temps que l’ancien chef d’Etat réagisse.

M.M