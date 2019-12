Fermeture des frontières nigérianes: Yayi et Soglo visés par une plainte

La situation de fermeture de frontières que connaît le Bénin avec le Nigéria n’est pas anodin. Des mains invisibles seraient cachées derrière la décision du gouvernement nigérian, révèle une plainte déposée à la Cour constitutionnelle.

A travers une requête en date du 07 novembre dernier, le citoyen Alain Diogo s’est plaint contre le président Muhammadu Buhary, et les anciens présidents Boni Yayi, et Nicéphore Dieudonné Soglo devant la haute juridiction.

Dans sa requête, il accuse le président nigérian de la « fermeture illégale des frontières » à Sèmè-Kraké. L’ancien président, Boni Yayi est indexé comme principal « auteur de la manipulation de la fermeture des frontières ». Sa présence dans le pays depuis des mois, ne favoriserait pas les négociations avec Abuja.

L’ex président Soglo quant à lui est accusé de complicité de la situation de fermeture de frontières, et du sabotage de la crédibilité des élections législatives d’avril dernier.

Le 20 août dernier, le gouvernement nigérian en raison d’une politique protectionniste, a décidé de fermer ses frontières terrestres avec ses voisins dont le Bénin. Au lieu de 28 jours comme annoncé dès le départ, le grand voisin de l’Est n’a fait que durcir sa position. L’ouverture des frontières selon la dernière décision des autorités nigérianes, ne pourra pas d’effectuer avant le 31 janvier 2020.

F. A. A.