Message sur l’état de la Nation: Les députés satisfaits du discours de Patrice Talon

Satisfecit, fierté et espoir en l’avenir sont les maitre-mots partagés par les députés qui ont suivi ce vendredi à l’hémicycle le message du président de la République sur l’état de la Nation. Cette satisfaction se lit dans le visage de tous les députés. Certains n’ont pas hésité à le manifester d’ailleurs de temps à temps à travers des applaudissements nourris lors de la présentation du discours du chef de l’Etat. Les parlementaires saluent la teneur du message à travers lequel Patrice Talon passe en crible toutes les actions et réalisations secteur par secteur de son gouvernement. Ils félicitent le régime du nouveau départ depuis avril 2016 pour ses efforts titanesques qui ne cessent d’impacter éloquemment le développement du Bénin. Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou qui a introduit le président de la République pour sacrifier à cet exercice constitutionnel, n’a pas manqué de dire toute la joie de la 8e législature qui s’honore d’être un acteur clé de certains aspects du bilan positif passé au peigne fin par le chef de l’Etat. L’accompagnement du Parlement a été marqué, à l’en croire, à travers l’adoption de plusieurs dispositions législatives qui ont facilité l’atteinte de certains objectifs. Louis Vlavonou invite ses collègues députés à maintenir le cap et à continuer de soutenir l’Exécutif dans la mise en place des lois qui les rapprochent davantage des aspirations et préoccupations du peuple et permettent au gouvernement d’aller davantage de l’avant.