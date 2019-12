Œuvre sociale : LA FONDATION UBA OFFRE UN DEJEUNER A UNE CENTAINE D’ENFANTS DU « SOS VILLAGE D’ENFANTS » D’ABOMEY-CALAVI

Un instant de bonheur ! C’est ce qu’a vécu une centaine d’enfants de « SOS Village d’enfants » d’Abomey-Calavi ce Vendredi 20 Décembre 2019. La Fondation UBA, à travers son initiative dénommée « UBA Foundation Food Bank » a partagé un repas avec ces enfants en situation peu reluisante pour leur témoigner affection, amour et sens du partage…

La Fondation UBA en initiant cette activité tient à rappeler sa mission fondamentale : impacter les communautés au sein desquelles UBA opère. United Bank for Africa (UBA) voudrait ainsi renforcer la position de UBA en tant que banque n ° 1 pour les Africains, rencontrant les gens là où ils se trouvent. Pari réussi dira-t-on au regard de cette première édition de « UBA Foundation Food Bank ». Le personnel de la banque impliqué dans cette œuvre sociale a été aux petits soins des enfants en leur servant repas et boisson…

Les enfants orphelins ou en situation difficile du Village d’enfants d’Abomey-Calavi ont eu droit à un moment d’attention le temps d’un déjeuner spécialement conçu pour eux. Ils ont mangé et bu mais aussi exprimé leur joie à travers chants et danses comme pour renvoyer un message fort aux personnes de bonne volonté : il suffit d’un peu d’attention pour combler ces êtres innocents.

Au-delà des murs des bâtiments du « SOS Village d’enfants », une triste réalité fait partir du décor de ce centre de récupération et d’insertion sociale. Les enfants qui y vivent ont besoin d’accompagnement et de prise en charge. La Fondation UBA à travers son initiative « UBA Foundation Food Bank » répond en partie à ce besoin d’assistance.

À propos de la Fondation UBA

United Bank for Africa (UBA), la banque africaine de choix à l’échelle mondiale, Africa’s global bank, s’engage à être une entreprise socialement responsable et une référence pour toutes les entreprises en Afrique. UBA reconnaît la nécessité d’un contrat social entre la banque, la communauté et ses habitants. À cette fin, UBA est devenue l’une des premières banques en Afrique à créer une Fondation, la Fondation UBA. Elle s’investit dans les domaines tels que l’éducation, la culture, le sport, la santé, etc… La Fondation UBA a un impact positif sur le continent africain depuis plus de dix ans.