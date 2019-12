Trois ans de mise en œuvre du PAG : Bio Tchané dresse le bilan

« Nous sommes en avance sur nos prévisions »

Le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement Abdoulaye Bio Tchané fait le point à mi-parcours du Programme d’Actions du Gouvernement (2016-2021), trois ans après le début de sa mise en œuvre. Au cours d’une émission ce mardi 24 décembre 2019 sur la télévision nationale, le numéro 2 du Gouvernement a passé en revue les nombreux succès enregistrés sous le leadership du Président Patrice Talon, avant d’annoncer des perspectives radieuses pour le Bénin.

La démarche était pédagogique, le ton rassurant, les arguments convaincants. Abdoulaye Bio Tchané, dans un souci de transparence comme lui-même l’a annoncé en début d’émission, n’a éludé aucun sujet. Le contexte de mise en œuvre du Pag, les grandes réussites, la pertinence des réformes ainsi que les politiques et programmes sociaux étaient au menu de cet échange d’environ 52 minutes. « Lorsque nous avons présenté le Pag, le 16 décembre 2016, beaucoup se demandaient si c’était réalisable. Eh bien, c’est réalisable parce que nous y avons mis toute notre énergie », a d’entré indiqué Abdoulaye Bio Tchané. L’un des défis était donc la mobilisation des 9 mille milliards nécessaires pour le financement des différents projets et programmes; une mission dévolue en grande partie au ministère du plan et du développement qu’il dirige. Au bout de trois ans, les résultats à ce niveau sont positifs et très satisfaisants. « A ce jour, nous avons déjà mobilisé plus de 5 mille milliards à travers différentes composantes, par exemple avec nos propres économies. Ensuite, nous avons davantage mobilisé chez nos partenaires qui, voyant ce que nous faisons nous-mêmes avec nos propres efforts, ont accepté de nous accompagner. Enfin, nous avons montré, à travers nos politiques, que nous sommes capables de mobiliser les ressources sur les marchés : régionaux et internationaux. Nous sommes largement en dessus de nos prévisions de mobilisation », a-t-il continué. Ces ressources ont permis d’engager dans différents secteurs les projets phares du quinquennat comme l’asphaltage, les chantiers routiers et de construction des grandes infrastructures ou d’investir massivement dans l’agriculture. C’est ainsi que le Bénin est devenu le 1er producteur de coton de l’Afrique de l’Ouest avec plus de 100 milliards payés aux producteurs chaque année, le 2ème producteur de produits céréaliers dans l’espace Uemoa. De nombreux investissements ont été aussi faits en matière d’accès à l’eau potable pour tous en 2021 et d’autonomie énergétique.

Quelle place pour le social ?

« Nous vivons un peu comme une injustice quand on dit que le Gouvernement du Président Talon n’est pas social. Dès le départ, dans la conception du Pag, nous avions déjà un certain nombre de programmes et de projets », a regretté Abdoulaye Bio Tchané qui précise qu’un pilier du Pag est consacré à l’amélioration des conditions de vie des Béninois. Le Gouvernement a donc maintenu plusieurs projets sociaux et mis en œuvre de nouveaux : le programme des cantines scolaires qui permet à plus de 5 enfants sur 10 de manger à l’école, le projet Arch dont le volet assurance maladie est en expérimentation dans trois zones sanitaires avec la généralisation prévue pour 2020, l’augmentation du nombre d’étudiants bénéficiaires des allocations universitaires.

Des perspectives rassurantes.

La plupart des projets seront achevés d’ici 2021 a rassuré Abdoulaye Bio Tchané qui précise que le financement du secteur privé va s’accélérer grâce aux reformes et aux lois adoptées pour l’amélioration du climat des affaires au Bénin. « Le Pag, c’est surtout un financement du secteur privé. 61% du financement du PAG est attendu pour venir du secteur privé. Pour 2019, nous aurons enregistré plus de 150 milliards d’investissements directs étrangers dans notre pays. L’année dernière c’était autour de 130 milliards. Je constate que tous les ans, le niveau augmente », se réjouit le numéro 2 du Gouvernement. Mieux, il se montre très rassurant pour la suite du quinquennat. « Nous allons boucler tous ces programmes qui ont commencé. Nous allons les traduire dans le vécu. Sur le projet asphaltage, nous allons engager une deuxième phase. Nous allons poursuivre avec les chantiers routiers. Nous allons construire dès l’année prochaine la route cotonnière entre Djougou et Banikoara. Le programme va être lancé début janvier. J’appelle nos compatriotes à plus d’optimisme ». Depuis 2016, Abdoulaye Bio Tchané a effectué très peu de sorties médiatiques préférant accorder la priorité à l’action conformément à la feuille de route du Président Patrice Talon. Mais sa sortie de ce mardi a cloué le bec aux détracteurs du Gouvernement et mis en exergue les grandes réussites du pouvoir Talon. De quoi rassurer les Béninois, sur le fait que le Gouvernement actuel les conduit à bon port.

M.M