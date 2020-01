Dans la cadre des travaux d’assainissement et de réaménagement du boulevard de la Marina, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de la mise en œuvre du projet « Les jardins…

Projet d’aménagement des ‘’Jardins de Mathieu’’ La résidence ‘’Les Filaos’’ en démolition

Dans la cadre des travaux d’assainissement et de réaménagement du boulevard de la Marina, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de la mise en œuvre du projet « Les jardins de Mathieu » en hommage au défunt président le Général Mathieu Kérékou.

Après le déménagement des effets personnels de feu Kérékou, les ouvriers ont commencé les travaux de démolition en vue de la rénovation du domaine « Les Filaos ».

Le projet « Les jardins de Mathieu » sera bientôt réalité. Il consiste à aménager le site en espace vert.

Le futur jardin urbain public va accueillir le nouveau monument aux morts de la ville de Cotonou.

A la suite du déguerpissement de la résidence ‘’Les Filaos’’ en novembre dernier sur ordonnance du Tribunal de Première Instance de Cotonou, des travaux de démolition ont été entamés. A l’intérieur du domicile de feu Kérékou, des ouvriers s’attèlent à enlever les toitures et à procéder aux opérations de déconstruction afin de libérer le domaine pour sa rénovation.

Ce projet du gouvernement Talon entre dans le cadre des travaux du réaménagement du boulevard de la Marina partant du giratoire Erevan jusqu’au carrefour de la Loterie nationale du Bénin, au quartier Ganhi.

A la fin des travaux menés par l’entreprise Colas, le boulevard de la Marina sera subdivisé en trois voies.

Il y a également la construction des ouvrages d’assainissement et de drainage, ainsi que des aménagements urbains, paysagers et autres.

Les travaux doivent être achevés avant le 1er août 2020, pour la commémoration du soixantième anniversaire d’indépendance du Bénin.

Un look plus moderne pour la capitale économique

Les enfants du feu Kérékou ont voulu que la résidence ‘’Les Filaos’’, qui a servi de refuge pendant un demi-siècle à l’ancien chef de l’Etat soit transformée en musée. Mais, le gouvernement béninois dans sa volonté d’embellir la ville de Cotonou a résolu de réaménager le domaine qui se situe sur le boulevard de la Marina. Par ce projet d’envergure, le souvenir de l’ex chef d’Etat de la République sera immortalisé puisque le prénom Mathieu du défunt président est attribué au lieu. Ce qui rend hommage au Général surnommé le « Caméléon ». L’aménagement du boulevard de la Marina ainsi que les autres projets prévus sur des espaces publics adjacents audit boulevard vont permettre de rendre non seulement la ville de Cotonou plus attractive mais aussi le trafic plus fluide.

Akpédjé A. AYOSSO