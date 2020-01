Dématérialisation des procédures Le paiement de la TVM désormais par Mobile Money

Le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yenoussi, dans une correspondance en date du 24 décembre 2019 informe que le paiement de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) se fera désormais par mobile money via les réseaux de GSM que sont Mtn et Moov.

Outre ce procédé, « les usagers qui le souhaitent ont toujours la possibilité de s’acquitter de cette taxe aux guichets informatisés de la DGI sur toute l’étendue du territoire national ».

« Les guichets concernés sont ceux dotés d’un système informatisé d’encaissement pouvant délivrer des quittances informatisées à l’occasion du paiement de la taxe », précise le communiqué.

Par conséquent, il est formellement interdit à tout caissier quel que soit le motif de procéder à l’encaissement de la TVM à l’aide de quittances manuelles (P1A et PIRA).

La Direction Générale des Impôts (DGI) a procédé à la digitalisation du paiement de la taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) dans le cadre de la dématérialisation des procédures.

Akpédjé A. AYOSSO