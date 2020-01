Lutte contre l’insécurité: 2020, pour le rayonnement de la Police républicaine

La lutte contre l’insécurité sera renforcée au cours de l’année 2020 grâce à la mise en œuvre de plusieurs projets au profit de la Police républicaine. Le budget de l’Etat exercice 2020 fait une part belle à cette corporation chargée d’assurer la sécurité des citoyens.

Il y aura plus de moyens pour la Police républicaine cette année 2020. L’annonce en a été faite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique devant la commission budgétaire du parlement suite aux multiples actions envisagées par le gouvernement au bénéfice de ce corps. Au nombre des dispositions pour faire rayonner la Police républicaine figurent la construction de cent quarante-quatre commissariats de police avec un plan de construction standard pour les commissariats d’arrondissement et centraux, la construction d’un quartier général digne du nom pour abriter le siège de la Police républicaine, l’acquisition de nouveaux véhicules et bien d’autres matériels dont la police a exprimé le besoin. Il y aura également le recrutement de plus de six cents élèves policiers. Les candidats doivent détenir au moins le diplôme du baccalauréat. Il s’agit là, renseigne-t-on, des mesures devant contribuer à l’amélioration des conditions de travail des agents. Ces mesures ont été prévues dans le budget de l’Etat exercice 2020. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique est doté d’un budget qui s’élève à la somme de 54.445.847.000 F Cfa au titre de l’exercice 2020 contre 38.918.349.000 F Cfa en 2019, soit une augmentation de 39,30 %. Cette hausse du budget de ce département ministériel serait liée au renforcement des patrouilles policières qui s’effectuent de jour comme de nuit sur les corridors dans la perspective de la sécurité des personnes et des biens. Ce dispositif sécuritaire fait du Bénin une référence dans la sous-région.