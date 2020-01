Découverte du corps sans vie d’un enfant à Parakou Plusieurs personnes arrêtées

Au moins 04 personnes sont déjà aux mains des éléments de la Police républicaine à la suite des enquêtes ouvertes après la découverte du corps sans vie d’un enfant âgé d’environ 05 ans dans la matinée de ce mardi 21 janvier 2020 au quartier Madina dans le 1er arrondissement de Parakou. Le père et la mère de l’enfant, un voleur et un pasteur sont gardés à vue au commissariat de la localité.

Selon les informations rapportées par certains médias, le petit garçon souffrait de la drépanocytose. Et les parents confiants au miracle d’un pasteur, l’ont amené chez celui-ci pour des séances de prières. Mais dans la nuit de lundi à mardi, le petit garçon aurait cogné la tête contre le mur et rendit l’âme. N’ayant pas les moyens pour louer un corbillard afin de le transporter à Cotonou pour inhumation, les parents ont camouflé le corps de l’enfant dans une valise afin de pouvoir le transporter via un bus de transport en commun (Parakou-Cotonou). C‘est au moment où ils allaient embarquer que la valise a été dérobée par un voleur. Celui-ci voulant la vider de son contenu s’est rendu compte qu’il y avait un cadavre dont il est allé se débarrasser sur un chantier. Les populations l’ayant découvert ce matin, ont alertés les forces de l’ordre. Ce qui a conduit à l’interpellation des personnes sus indiquées.

F. A. A.