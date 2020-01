Le parti Fcbe quitte la Résistance: Que dira Yayi à ses alliés d’hier?

Partant du doute que des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) se soient séparés des forces politiques de la Résistance, on peut après confirmation à maintes reprises par différentes personnalités du parti, se rassurer désormais que cette démarche est définitivement actée. Reste à savoir comment Boni Yayi ira annoncer la nouvelle à ses partenaires politiques de cette Résistance sans qu’ils ne se sentent trahis, vu les combats qu’ils ont menés dans un passé récent.

La Résistance perd des plumes. Et pour cause, elle ne pourra plus compter sur le parti Fcbe. Aperçue en premier lieu comme une plaisanterie de mauvais gout, l’information selon laquelle ce parti se retire des forces politiques formant la Résistance au régime actuel a fini par se confirmer juste en marge des tractations ayant conduit à la réunification du parti. Ceci, par le truchement des sorties médiatiques de plusieurs personnalités et membres du nouveau bureau politique du parti à savoir : Théophile Yarou, Laurent de Laure Faton et puis tout récemment le Secrétaire exécutif national (Sen) du parti, Paul Hounkpè. Même si depuis l’annonce de cette nouvelle l’on n’a pas encore entendu Boni Yayi, président d’honneur et fondateur de cette formation politique se prononcer sur son bien-fondé, il se susurre tout de même que l’ancien chef de l’Etat entreprend des démarches y afférentes, à l’endroit des autres leaders la Résistance. Mais que dira-t-il à ses anciens compagnons de la Résistance ? A en croire le leader de ce mouvement Nicéphore Soglo, la Résistance attend qu’elle soit officiellement saisie par une lettre de démission des Fcbe, avant de se faire une opinion sur cette option du parti. Quand on se remémore l’implication personnelle de Boni Yayi aux côtés de plusieurs prémices de la Résistance dont Nicéphore Soglo, Éric Houndété, Candide Azannaï, Léon Ahossi ; dans toutes les luttes qu’ils ont menées après l’exclusion de toute l’Opposition des législatives dernières et en retour les différents soutiens dont il a bénéficiés de la part de ces mêmes personnalités dans diverses situations, il n’est pas évident que cette nouvelle, même si elle est confirmée par Boni Yayi lui-même, soit bien appréciée de tous. Car, se retirer de la Résistance ainsi et ce après l’obtention du récépissé, ouvrira la voie à plusieurs interprétations. D’aucuns pensent déjà que c’est pour maximiser leur chance de participation aux prochaines élections communales que les Fcbe sacrifient la résistance.

Janvier GBEDO (Coll.)