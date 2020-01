Union Interparlementaire International Nassirou Bako- Arifari élu président du Comité des Droits de l’Homme

L’’honorable Nassirou Bako-Arifari, ancien ministre des Affaires étrangères et député de la 8ème législature est désormais à la tête du Comité des Droits de l’Homme des Parlementaires de l’Union Interparlementaire. Il a été élu pour présider ce comité font l’objectif est de protéger et de défendre les parlementaires qui font face partout dans le monde à des violences et à des mauvais traitements.

Le député Nassirou Bako-Arifari va présider le comité des Droits de l’Homme des Parlementaires de l’Union Interparlementaire jusqu’en octobre 2022.

Nassirou Bako-Arifari, maître de conférences des universités CAMES et député de la première circonscription électorale pour le compte des 5ème, 6ème, 7ème et 8 ème législatures du Bénin va travailler avec les autres membres du comité sur les cas de violation des droits des parlementaires dans les 173 pays membres de l’Union Interparlementaire.

Les droits de l’Homme des parlementaires peuvent faire l’objet de violations comprenant l’enlèvement, le meurtre, la détention arbitraire ou l’exclusion de la vie publique.

Le Comité des droits de l’Homme des parlementaires fait ses preuves en matière d’assistance concrète aux parlementaires qui sont victimes de violences.

Créé au sein de l’UIP en 1976, le Comité des Droits de l’Homme des Parlementaires qui a son siège à Genève en Suisse a déjà traité des cas de violations des droits des parlementaires dans plus de 100 pays. Actuellement, 533 cas de plaintes sont en traitement devant le Comité en provenance des 05 continents.

Les 10 membres composant le comité sont élus par l’Assemblée des 173 pays et le comité élit son président. Ils sont sélectionnés en fonction de leur compétence et de leur engagement en faveur des droits de l’Homme.

Le Comité se réunit trois fois par an pour examiner les cas en cours ainsi que les nouvelles plaintes dont il est saisies. Il organise des auditions, envoie des missions et participe aux procès en qualité d’observateur pour trouver des solutions et des réparations pour un parlementaire ou groupe de parlementaires.

Akpédjé AYOSSO