Visite de Travail à Washington Patrice Talon exécute un programme chargé

Aux Etats-Unis pour une visite de travail, le président de la République Patrice Talon a reçu en audience le lundi 27 janvier 2020 plusieurs personnalités. Il a également rencontré les Béninois de la diaspora américaine notamment ceux travaillant au Fonds Monétaire International et à la Banque Mondiale.

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a eu ses premiers échanges avec Jean-Claude Tchatchouang, administrateur de la Banque Mondiale et représentant de 23 pays dont le Bénin au Conseil d’Administration du Groupe de la Banque Mondiale. Les discussions ont permis de faire le tour d’horizon de la coopération entre le Bénin et les institutions de Bretton Woods, d’échanger autour des performances de l’économie béninoise et d’identifier les axes à améliorer.

Patrice Talon a ensuite reçu en audience M. Philippe Lehouerou, directeur général de la Société Financière Internationale (SFI), une organisation du Groupe de la Banque mondiale. Les deux personnalités ont discuté des projets en cours et aussi des investissements dans les secteurs du tourisme, de l’agrobusiness et des télécommunications. Selon le directeur général de la SFI, la rencontre a permis de mesurer les progrès réalisés et de rediriger les efforts afin de développer davantage l’investissement privé au Bénin.

Avec le Vice-président de la Banque Mondiale M. Hafez Ghanem, le chef de l’Etat a évoqué des questions relatives à l’énergie, l’eau, l’agriculture, aux infrastructures et au renforcement du capital humain surtout féminin. Selon M. Hafez Ghanem, la Banque Mondiale est prête à travailler avec le Bénin pour la mise en place d’un programme de formation professionnelle afin de faciliter l’autonomisation des femmes et l’éducation des filles. Ceci dans le but de lutter contre la pauvreté et d’assurer une croissance durable.

Patrice Talon après ces séances a rencontré à Washington les Béninois de la diaspora américaine notamment ceux travaillant au Fonds Monétaire International et à la Banque Mondiale. Face aux compatriotes, le chef de l’Etat a fait le point de la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), les projets en cours de réalisation ainsi que les perspectives.

Satisfaits du point fait par Patrice Talon, les citoyens n’ont pas manqué de présenter au président de la République certaines difficultés auxquelles ils font face aux Etats-Unis.

La délégation conduite par le Chef de l’État, qui a aussi participé aux rencontres est composée de Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Plan et du Développement ; Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ; Romuald Wadagni ministre de l’Économie et des Finances et Médessè Véronique Tognifode Mewanou en charge des Affaires sociales et de la Microfinance.

Le Président de la République s’est rendu aux États-Unis le 26 janvier 2020 pour une visite de travail de 04 jours.

Akpédjé AYOSSO