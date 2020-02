Amélioration du climat des affaires: Le raccordement gratuit à l’électricité pour les Pme

Le gouvernement vient de prendre une décision majeure en faveur des petites et moyennes entreprises ou industries. Elles bénéficieront gratuitement du raccordement à l’électricité. L’annonce de cette mesure qui vise l’amélioration du climat des affaires au Bénin, a été faite, ce jeudi 30 janvier à Cotonou, par le directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), Jacques Paradis.

Raccordement gratuit à l’électricité pour les petites et moyennes entreprises ou industries ayant des besoins de consommation compris entre 140 et 160 Kva. C’est la décision que vient de prendre le gouvernement pour favoriser l’émergence de ces entreprises, pourvoyeuses de richesse et d’emplois.

« La préoccupation est la promotion de l’investissement et ce n’est qu’un premier acte », affirme Ilyass Sina, conseiller technique au service des réformes au ministère de l’Economie et des Finances. A l’en croire, cette action est une porte ouverte aux investisseurs et, par ricochet, permettra à l’économie de prospérer. Elle permettra « le renflouement de la caisse de l’Etat, la création de l’emploi », indique-t-il. Le raccordement à l’électricité n’est plus un frein à l’installation de toute entreprise qui a besoin de cette capacité d’énergie qui coûtait cher et qui empêchait beaucoup d’investisseurs de s’installer au Bénin. Elles auront désormais à faire face uniquement à leurs factures de consommation.

Selon Jacques Paradis, directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique, il s’agit d’une vision du gouvernement qui vient ainsi d’être concrétisée. Pour lui, la Sbee entend être au rang des entreprises modernes offrant des services de qualité à travers la suppression du délestage, la stabilité de la tension électrique, l’augmentation de la capacité d’autoproduction et de la fourniture de l’énergie, la dématérialisation de la demande de devis…

Accompagner le gouvernement

Autant de réformes pensées par le gouvernement et que la Sbee entend mettre en œuvre pour l’accompagner dans sa volonté d’améliorer le climat des affaires au Bénin. « C’est donc avec fierté que la Sbee s’associe à l’ensemble du gouvernement pour lancer cette action qui prend effet à partir du 10 février 2020 », indique-t-il. Ce qui est intéressant dans cette décision est l’allègement de la procédure qui peut se faire même en étant chez soi. Le client n’a pas besoin de se déplacer dans une direction de la Sbee avant de bénéficier de ce service. Le directeur général explique que tout client Hta peut demander en ligne via le site web de la Sbee son raccordement et avoir la réponse en 72 h et bénéficier du raccordement en 30 jours au maximum.

Basile Polycarpe Gbédji, représentant l’Autorité de régulation de l’électricité (Are), se rejouit de cette décision. « Lorsque nous apprenons qu’il y a une réforme qui vise à faciliter l’accès à l’électricité aux petites et moyennes entreprises, l’autorité ne peut que l’apprécier, étant donné qu’elle vise à protéger l’intérêt général », fait-il savoir. Il exhorte les consommateurs à compter désormais sur l’Autorité de régulation de l’électricité pour leur venir en appui dans la résolution de leurs différents problèmes n