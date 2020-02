Assainissement du cadre de vie à Cotonou La berge lagunaire change de visage

Quelques jours après l’opération de déguerpissement opérée par la préfecture de Cotonou, la berge lagunaire de Dantokpa offre déjà aux visiteurs un attrait fascinant. Le génie militaire en œuvre sur le site a tout déblayé. Les tas d’ordures, les gravats et les taudis, qui autrefois jonchaient cet espace, ont été libérés. A cela s’ajoute le reprofilage de la portion allant de Missèbo, Gbogbanou, Dantokpa et Hindé.

Des actions qui dénotent de la volonté du gouvernement à offrir aux populations un cadre de vie assaini et vivable. Une initiative que les riverains et les usagers du Dantokpa et environs ne cessent de saluer.

F. A. A.