Présentation de vœux à la mairie de Cotonou: Gnonlonfoun honore les agents méritants

Le Maire de Cotonou Isidore GNONLONFOUN était en communion avec l’ensemble du personnel municipal. C’était ce vendredi 31 Janvier 2020 à l’occasion de la cérémonie de présentation de voeux. Occasion pour l’autorité municipale de distinguer les agents méritants en leur décernant des lettres de félicitation et d’encouragement pour leur dévouement et engagement au travail.

L’autre temps fort de cette cérémonie a été la remise des lettres de félicitation aux trente-deux agents municipaux admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite. Ils ont été honorés et félicités pour les loyaux services rendus à la Municipalité durant trente ans de carrière.

Contents et très heureux, le porte-parole des retraités en la personne de Monsieur Damien Ataï n’a pas manqué de remercier les cadres de l’administration municipale et spécialement le Maire GNONLONFOUN pour tous les efforts fournis afin de leur assurer une paisible retraite.

Par rapport à l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, le Directeur des Ressources Humaines M. Urbain Agbodaïnon a, au nom de tous les agents, présenté les vœux de bonne et heureuse année 2020 au Maire Isidore GNONLONFOUN en lui souhaitant une année de réussite et de bonnes perspectives. Il en a profité pour retracer les nombreux acquis obtenus par le personnel au cours de l’année écoulée. Au nombre de ceux-ci, il a cité le payement à bonne date des salaires, des primes et autres avantages au profit du personnel. Il n’a pas oublié les formations et autres renforcements de capacités octroyées à certaines catégories d’agents. Pour finir, le DRH a remercié le Maire pour la construction de nouveaux sièges pour les 1er et 3eme arrondissements en vue de rendre plus agréables les conditions de travail des agents y intervenant. Toutes choses qui montrent que le Maire GNONLONFOUN reste très préoccupé par l’accroissement des rendements de son personnel, a-t-il noté.

Répondant aux vœux de ses agents, Isidore GNONLONFOUN les a remerciés pour les nombreux efforts et sacrifices consentis à ses côtés, au quotidien, pour l’amélioration des conditions de vie des populations de la capitale économique du Bénin. Il souhaite compter à nouveau sur eux pour la continuité du service public. A l’endroit des retraités, le Maire a laissé entendre que « le départ à la retraite est une grâce ». Il n’a pas manqué de remercier le Président Patrice Talon pour les nombreux projets inscrits dans son Programme d’Action du Gouvernement (PAG) et dont la ville de Cotonou est la principale bénéficiaire. Il a, pour terminer, souhaité une paisible retraite aux nouveaux pensionnaires tout en leur promettant l’accompagnement de la Municipalité.

Sous de la bonne musique, la cérémonie a pris fin autour du partage d’un repas entre le Maire, ses adjoints, les retraités et tous les agents. L’ambiance était conviviale.