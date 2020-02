Les performances économiques de l’Afrique se poursuivent, selon la BAD

La Banque africaine de développement a publié son rapport 2020 sur les perspectives économiques du continent. Un rapport placé sous le thème de la formation de la main-d’œuvre de demain. Et pour stimuler la croissance et la productivité, la BAD recommande aux États africains d’investir plus dans le capital humain.

Les performances économiques en Afrique se poursuivent, selon la BAD, avec un taux de croissance du PIB réel du continent de 3,4% l’année dernière. Il devrait augmenter d’un demi-point cette année et légèrement dépasser 4% (4,1%) en 2021.

Une croissance tirée par une trentaine de pays sur les 54 que compte le continent. La BAD souligne que 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde se trouvent désormais en Afrique [Rwanda (8,7%), Côte d’Ivoire (7,4%), Éthiopie (7,4%), Ghana (7,1%), Tanzanie (6,8 %) et le Bénin (6,7%)]. … suite de l’article sur RFI