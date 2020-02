Coronavirus: Les étudiants béninois en Chine fâchés

Une lettre de l’ambassade du Bénin en Chine met les étudiants en courroux. C’est à propos du coronavirus qui sévit depuis environ un mois. C’est la réponse à une sollicitation d’assistance et de soutien formulée par ces derniers à l’endroit de leur ambassade qui choque. On dit que la règlementation en Chine interdit l’évacuation de ressortissants d’une ville à une autre à l’intérieur de la Chine. Et que l’on continuera à discuter avec les autorités laissant les étudiants dans la psychose.

Autre chose, il leur a été signifié qu’il n’est pas possible de leur envoyer des vivres, les autorités chinoises ayant pris tout cela en charge et les universités étant soigneusement sécurisées. Pour les étudiants cette lettre est perçue comme une torture car, on ne peut leur parler de vivres que l’on ne peut convoyer vers la Chine, (ce qui est rigolo et mal pensé) à leurs yeux.

Selon eux, tout le monde sait que la solution la plus pratique et pragmatique est de leur envoyer un peu d’argent pour tenir sur la durée. Là-bas la nourriture devient rare et le ravitaillement devient difficile donc. Si les poches sont trouées il y a de quoi s’inquiéter. Or, le phénomène peut durer encore 2 mois.

Ayons le courage de le dire, il y a maladresse

Dine ABDOU

