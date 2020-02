Epidémie coronavirus en Chine Les étudiants béninois reçoivent le soutien du gouvernement

La cellule d’alerte mise sur pied dans le cadre du suivi régulier des actions en faveur des compatriotes béninois en Chine, présidée par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbénonci, s’est réunie ce mercredi 5 février 2020 pour examiner l’évolution de la situation relative à l’épidémie coronavirus.

Selon le communiqué signé du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération Hervé D. Djokpè, la cellule d’alerte a reçu lors de cette séance le compte rendu de l’ambassadeur du Bénin près la Chine, M. Simon-Pierre Adovelandé.

La Cellule a aussi échangé avec l’Ambassadeur de Chine près le Bénin Son Excellence Monsieur Peng Jingtao.

D’après le point fait par l’Ambassadeur du Bénin près la Chine, sur les 33 étudiants béninois inscrits à Wuhan, 21 sont actuellement sur place et 12 hors de la ville. De plus, en exécution des instructions du ministre Aurélien Agbénonci, une assistance financière a été portée à chaque étudiant pour l’achat de masques de protection et autres produits de première nécessité.

L’Ambassadeur Simon-Pierre Adovelandé a également précisé qu’il est en contact permanent avec chacun des étudiants sur place dans le cadre du suivi de leur situation personnelle.

Les ambassadeurs des pays de la CEDEAO représentés en Chine travaillent également en étroite collaboration pour une bonne coordination des actions.

« A l’étape actuelle, la Cellule d’alerte en concertation avec le ministère de la santé reste attentive aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en ce qui concerne l’évacuation des ressortissants étrangers », précise le communiqué.

Au cours des échanges, l’Ambassadeur de Chine près le Bénin a souligné que grâce aux mesures prises par les autorités de Pékin, la propagation du virus reste limitée. Son Excellence Monsieur Peng Jingtao a annoncé que le système national de prévention et de traitement travaille assidûment pour circonscrire l’épidémie.

Akpédjé AYOSSO