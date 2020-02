Gestion des ressources humaines en entreprise : La Cnss en campagne contre les sources de stress en milieu du travail

L’homme au cœur de l’entreprise. Le Directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss), Apollinaire Cadete Tchintchin a ouvert hier, un séminaire sur le thème : Gestion du stress et respect des principes ergonomiques en milieu du travail.

En effet, le stress est l’un des risques majeurs auquel l’entreprise doit faire face et qui affecte l’état physiologique, la santé physique, le bien-être et la productivité de l’individu. A en croire Apollinaire Cadete Tchintchin, la réduction des sources de stress doit être une préoccupation partagée par tous. Il explique qu’il revient aux acteurs de la prévention du risque professionnel, membres des Comités de sécurité et de santé au travail, de rechercher les vois et moyens pour atteindre cet objectif, en s’interrogeant sur l’adaptation des conditions de travail aux capacités physiques de l’employé et sur l’organisation, le contenu et l’environnement du travail.