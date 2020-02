Politique: Savè accueille un grand rendez-vous politique du BR samedi

La ville de Savè dans le département des Collines, qui a retrouvé sa quiétude depuis peu, s’apprête à accueillir un évènement politique important le samedi 15 février prochain. La première autorité communale, le maire Timothée Biaou organise une grande sortie politique pour réaffirmer son appartenance au parti Bloc Républicain. A l’occasion, plusieurs conseillers communaux et élus locaux, ex membres du parti FCBE, feront également leur déclaration officielle d’adhésion à ce même parti que dirige le ministre d’Etat, Abodoualye Bio Tchané au poste de Secrétaire général national. Tout ceci, devant un grand monde de militants et sympathisants du BR attendus de tout Savè, mais également de toutes les Collines. Des personnalités non moins importantes sont aussi annoncées à cet évènement dont, l’ex Secrétaire général du gouvernement, Eugène Dossoumou, natif de Savè et Secrétaire Administratif Permanent du BR. Y prendront part également des députés BR, élus dans la 10ème circonscription électorale, notamment André OKOUNLOLA, Jean-Eudes OKOUNDE, Bénoit DEGLA, de même que plusieurs autres acteurs politiques influents et républicains bon teint.

Après Bantè et Glazoué, récemment, Savè, une autre commune importante des Collines s’apprête ainsi à vivre la grande messe politique que dit depuis plusieurs semaines le parti BR dans plusieurs zones du Bénin. Qui pouvait l’imaginer de si tôt à la suite des derniers tristes évènements qui ont secoué cette ville des Collines au point de la faire passer, aux yeux de certains, comme un fief de l’opposition du régime Talon ? Le maire Timothée Biaou et toutes les autres personnalités politiques annoncées à cet évènement tiennent à démentir ces allégations samedi prochain, et prouver que Savè et ses fils sont en parfaite harmonie avec le pouvoir du président Patrice Talon, et lui réservent une « victoire écrasante » aux prochaines communales et municipales 2020, à travers le parti Bloc Républicain.

Christian Tchanou