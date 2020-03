Gouvernement au Contact de la Population: Tchaourou démontre son soutien à Talon; Parakou, N’dali et Pèrèrè satisfaits des réalisations

Ministre de la communication et de la poste, porte-parole du gouvernement, Alain Orounla a poursuivi son périple de contact avec les populations mais cette fois-ci dans le département du Borgou. Ainsi, du jeudi 05 au samedi 07 mars 2020, cet avocat de formation est allé au contact des populations des communes de Parakou, Pèrèrè, N’dali et Tchaourou leur exposant la vision du gouvernement du président Patrice Talon et énumérant les actions phares du gouvernement dans chaque localité. C’était aussi l’occasion de montrer que l’autorité de l’Etat est définitivement restaurée à Tchaourou, après les violents affrontements qui y ont eu cours il y a près d’un an puis d’il y a quelques mois.

Il n’est plus un secret pour personne que les communes du département du Borgou, en particulier celles de Tchaourou et de Parakou, ont été secouées il y a un an par des violences post électorales du fait de la manipulation et de l’intoxication des populations. Il était donc nécessaire, que le porte-parole du Gouvernement aille s’entretenir avec ces populations sur le niveau d’avancement du Programme d’action du Gouvernement dans leur localité, afin de recueillir leurs appréciations, leurs plaintes et leurs propositions. A l’étape de Parakou le jeudi 05 mars 2020 le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orounla a été reçu à la maison du peuple de la mairie de Parakou. Grande ville du septentrion et carrefour des initiatives du gouvernement dans le département du Borgou, parakou a battu tous les records de mobilisation enregistrés lors des exercices précédents du Gouvernement face aux populations. Ainsi, des différentes communications, il sied de remarquer que la commune de Parakou peut être fière, d’être celle qui a bénéficié d’une grande partie des investissements du Programme d’action du Gouvernement. Plus de 50 milliards investis par le gouvernement du Président Patrice Talon de 2016 à 2020 dans Parakou. C’est d’ailleurs ce qui justifie les louanges du maire Charles Toko à l’égard du Président Patrice Talon lors de la rencontre.

Il convient de souligner les remerciements des populations à l’égard du Président Patrice Talon pour ses nombreuses réalisations, ce qui traduit si besoin en est encore, la foi de cette population de la cité des Kobourou en la Gouvernance Talon. Il faut dire que les investissements pour l’accès des populations de la localité à l’eau potable démontrent combien Patrice Talon agit avec méthodologie pour un mieux-être des populations. Mais en termes des doléances, les parakois veulent du gouvernement le renforcement de l’effectif des enseignants dans les écoles maternelles et primaires et aussi l’accès de la jeunesse de la localité à l’emploi.

N’Dali et Pèrèrè félicitent le gouvernement

Vendredi 06 mars 2020 dans la matinée, le Porte-parole du gouvernement était au contact des populations de N’dali. A cette seconde étape, la venue d’un membre du Gouvernement pour échanger et écouter les doléances des populations a été très saluée. Il faut reconnaitre que, outre quelques réalisations liées au fonds Fadec, les grandes réalisations au titre du PAG dans la commune de N’dali démarreront en cette année 2020 et les sites sont déjà apprêtés pour accueillir lesdits projets. Il s’agit des réalisations dans les secteurs de l’eau et de l’énergie. Les populations ont tout de même salué le payement à bonne date des cotonculteurs. Au titre des doléances, le maire Gaston Yorou et sa population ont souhaité l’augmentation du prix de l’Acajou et la construction d’un hôpital de zone.

Après N’dali, le ministre était au contact de la population de Pèrèrè. Après sa présentation sur la mise en œuvre globale du PAG, c’était au tour du maire Mariétou Tamba de faire le bilan des réalisations du gouvernement dans sa commune. Elle a souligné le renforcement de l’enseignement maternel et primaire dans la commune qui s’est traduit par la construction de plusieurs salles de classe. Le recrutement d’enseignants et la fin des grèves intempestives ont été salués. Sur le plan agricole, le payement à temps des cotonculteurs depuis l’avènement au pouvoir du Président Patrice Talon a été salué.

Au titre des doléances, les populations ont souhaité la réouverture des frontières, l’augmentation du prix de l’acajou et la construction d’un hôpital de zone.

Tchaourou s’aligne et démontre son soutien à Talon

C’est l’étape de la tournée qui a retenu toutes les attentions. Car depuis les incidents post électoraux de 2019, aucun membre du Gouvernement n’a encore foulé officiellement le sol de Tchaourou pour y tenir une quelconque activité. Et voir le porte-parole du Gouvernement dans la commune, a été pour la population de Tchaourou, un évènement inespéré. Malgré toutes ces considérations qui pouvaient présager que la population n’allait pas effectuer le déplacement pour échanger avec le gouvernement, la délégation a plutôt eu droit à un exercice réussi.

En effet, à Tchaourou le dialogue entre population et gouvernant a été franc, libre et sincère. Il convient de retenir que la maison du peuple était pleine, et cela démontre que Tchaourou avait soif de parler avec l’exécutif. Car contrairement à la période des élections législatives de 2019, où Tchaourou a été pris à tort comme un bastion hostile au Régime du nouveau départ, il n’en est plus rien aujourd’hui.

Dès sa prise de parole, le ministre Alain Orounla a expliqué minutieusement et méthodiquement les différentes actions du PAG sur le plan national et dans le département du Borgou en particulier. Il n’a pas aussi occulté, les réformes politiques, institutionnelles et la nécessité pour chaque béninois où qu’il soit d’accompagner le Président Patrice Talon pour la réussite de son mandat. Il a rassuré les uns et les autres, que Tchaourou est dans la République et que jamais elle ne sera oubliée. Son intervention a été suivie de celle du maire Bio Sounon Bouko qui a salué cette présence inespérée d’un membre du Gouvernement à Tchaourou. Il a remercié le Président Patrice Talon pour ces nombreuses actions surtout en matière d’accès à l’eau potable. Il est important de rappeler que le Gouvernement au Contact de la Population (GCP), est une initiative de l’exécutif qui consiste à faire avec les populations, le bilan par étape des réalisations du PAG dans chacune des communes du Bénin. Le GCP se veut être un creuset d’échange et de communication autour des actions phares de gouvernement. Ce nouvel exercice ‘’Gouvernement au Contact de la Population’’, répond à l’aspiration du peuple qui a toujours souhaité que le régime du Président Patrice Talon soit au contact des populations.

Yannick SOMALON