Coronavirus en Afrique La dame détectée au Togo n’était pas malade

Le vendredi 06 mars dernier, le gouvernement togolais a informé le public de la détection d’un cas de Coronavirus dans le pays. Il s’agissait d’une dame âgée de 42 ans qui a séjourné respectivement au Bénin, en France, Allemagne, et en Turquie.

A travers un autre communiqué en date de ce mardi 10 mars et lu par le médecin colonel, Mohaman Djibril, le gouvernement a informé que l’état de santé de la dame est satisfaisante, qu’elle serait exempte de la fièvre et ne souffre à ce jour d’aucun des symptômes ayant motivés son hospitalisation, et le traitement suivi selon le protocole consacré à l’affection du virus Covid-19.

Les personnes mises en quarantaine sont suivies quotidiennement et ne font l’objet d’aucun symptôme du Coronavirus, et aucun autre cas de la maladie n’est enregistré au Togo, précise le communiqué.

Le Togo se soustrait ainsi de la liste des pays africains affectés par l’épidémie.

Après l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Cameroun, et le Nigeria, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo (RDC) sont les deux derniers pays ayant enregistré des cas de Covid-19 sur le continent.

F. A. A.