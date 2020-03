Assemblée nationale Dayori nommé chargé de mission du président

L’ex directeur général du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) a été nommé par le président de l’Assemblée nationale Louis G. Vlavonou. Il est désormais l’un des chargés de mission du numéro 1 des députés.

L’ex DG du CNCB est sorti de prison en octobre 2019 après sa condamnation à 3 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour abus de fonction et malversations financières. Il recouvre sa liberté pour ‘’bonne conduite’’ après avoir passé 1 ans et quelques mois en prison.

A.A.A