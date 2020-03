Optimisation de la gouvernance dans l’enseignement secondaire : Les établissements privés invités à s’inscrire sur Educmaster

Le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Professeur Mahougnon Kakpo s’est entretenu, mardi dernier dans les locaux de son ministère, avec les responsables en charge des établissements privés. Au menu des échanges, deux points essentiels. Il s’agit de l’inscription des établissements publics et privés et leurs apprenants sur EducMaster, une plateforme web dynamique, simple et fiable pour la gestion efficace du système éducatif et mise en place du dispositif de prévention des comportements déviants en milieu scolaire. Là-dessus, tous se sont engagés à combattre le mal. Pour le ministre Mahougnon Kakpo, « l’objectif commun que nous poursuivons, c’est l’avenir de nos enfants ». A ce sujet, il a été souhaité que tous les établissements scolaires privés soient sur ladite plateforme afin d’optimiser la gouvernance du système éducatif, de renforcer les capacités de planification, de suivi et d’évaluation, d’accroître les capacités en matière de régulation, d’encadrement et de suivi des établissements scolaires publics et privés. Aussi, était-il question de trouver des stratégies de lutte contre les déviances constatées dans les lycées et collèges. Il s’agit des grossesses en milieu scolaire, de la consommation de l’alcool et des stupéfiants et des violences à l’arme blanche. A l’occasion, le ministre a renouvelé sa détermination à décourager, une fois pour toutes, les individus qui s’adonnent à ces pratiques odieuses. « Nous ne devons pas laisser perdurer ces phénomènes qui gangrènent notre système éducatif », a-t-il dit.