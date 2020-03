Zone sanitaire Sakété-Ifangni Le comité de santé chez Louis Vlavonou

Le président de l’Assemblée nationale Louis G. Vlavonou a reçu en audience ce jeudi 12 mars 2020 une délégation du bureau du comité de santé de la Zone sanitaire Sakété-Ifangni conduite par Gratien Gougbé. La délégation a soumis quelques doléances au numéro 1 des députés afin que les énormes difficultés enregistrées au niveau de l’hôpital de la zone sanitaire Sakété-Ifangni soient conjuguées au passé pour le bonheur des populations.

La délégation a présenté à Louis Vlavonou la situation actuelle de l’hôpital de la zone sanitaire Sakété-Ifangni. Selon le chef de la délégation qui s’est confié à la presse parlementaire au terme de l’audience, le président de l’Assemblée nationale a pris « bonne note des différentes difficultés que vit l’hôpital de zone Sakété-Ifangni ». Il s’agit des problèmes liés entre autres à « la non accessibilité des voies, le manque de personnel qualifié pour nos formations sanitaires ».

A cela s’ajoutent la clôture et l’assainissement du cadre de vie du centre de santé d’Ifangni.

« Le Président de l’Assemblée nationale nous a félicités pour la démarche et a promis de nous aider à vraiment résoudre quelques-unes de nos difficultés et ceci pour le bien-être de notre communauté », a déclaré Gratien Gougbé, président du bureau du comité de santé de la zone sanitaire Sakété-Ifangni et Directeur exécutif de l’Ong « Djididé », chargé du Programme d’appui des personnes handicapées.

Akpédjé AYOSSO