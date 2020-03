Communales et municipales de mai 2020 : Les dossiers de 8 partis politiques provisoirement validés par la Cena

A moins d’un bouleversement suite à l’étude approfondie des dossiers, ils seront huit formations politiques à pouvoir prendre part aux élections communales de mai 2020. C’est ce qui ressort du point effectué par la Commission électorale nationale autonome (Cena) qui après réception des dossiers dans la nuit du mercredi 11 mars dernier a pris le soin de faire une première étude pour délivrer à 8 partis des récépissés provisoires. Il s’agit du Bloc Républicain (Br), des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe), de l’Union Progressiste (Up), de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) ; du Parti du Renouveau Démocratique (Prd) ; du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) ; de Force cauri pour le développement du Bénin (FCDB) et du Parti pour l’Engagement et la Relève (PER). Quant au Mouvement Populaire de Libération (MPL) de Sabi Sira Korogoné, il n’a pu franchir cette étape, puisque la Cena lui a délivré au lieu d’un récépissé provisoire, un refus d’enregistrement de candidature. L’étude des dossiers suit son cours pour les 8 partis provisoirement en lice. La publication des listes des candidats retenus pour participer aux élections est attendue pour le 23 mars et la campagne sera lancée le 1er mai 2020.