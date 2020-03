Délivrance de récépissés provisoires par la CENA après réception des dossiers: Les 8 partis en lice définitivement fixés sur leur sort demain

L’attente aura été longue, mais ils ont réussi à franchir la première étape de l’enregistrement des dossiers de candidature, pour le compte des élections communales du 17 mai 2020 à la Cena. Ces partis, ce sont ceux qui ont fait plus de 24 heures, c’est-à-dire, de la nuit du mercredi 11 jusqu’à samedi 14 mars avant de toucher du doigt le précieux sésame contrairement à l’UP, le BR et les Fcbe qui l’ont eu très tôt déjà le jeudi. En effet, le parti de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), les Forces cauris pour le développement du Bénin (FCDB), le Mouvement des Elites Engagés pour L’émancipation du Bénin (Moel Bénin) et le Parti pour l’engagement et la relève (PER) peuvent s’estimer heureux d’avoir franchi cette première étape qui, au regard de la loi, est très importante pour la participation d’un parti aux élection. Dans son point de presse ce samedi 14 mars 2020, le président de la commission électorale nationale autonome (Céna), Emmanuel Tiando a fait le point des partis ayant obtenu leur récépissé provisoire, après trois jours de vérification des pièces des dossiers de candidature, à la suite de la clôture des dépôts de dossiers de candidature. Selon ses explications, les partis Union Progressiste (Up), Bloc républicain (Br), Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin ( Moele-Bénin), Parti du renouveau démocratique (Prd), Union démocratique pour un Bénin nouveau ( Udbn) et le Parti pour l’engagement et la relève (PER), ont satisfait aux exigences de la loi au terme de cette 1ere phase de l’examen de complétude. « Dans le lot, seul le mouvement populaire pour la libération (Mpl) n’a pu passer le cap de cette première phase », a rappelé le président de la Cena.

Les partis fixés sur leur sort demain mardi

Ils sont au total cinq (05) partis politiques ayant reçu, samedi 14 mars 2020 leurs récépissés provisoires à la commission électorale nationale autonome (Céna). C’est la formation politique Force cauris pour le développement du Bénin ( Fcdb) qui ouvert a le bal. La bonne nouvelle a été ensuite annoncée successivement au parti Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin ( Moele-Bénin), le Parti du renouveau démocratique ( Prd), le parti pour l’engagement et la relève ( Per) et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn). Ces cinq derniers partis rejoignent ainsi les partis Union progressiste, Bloc républicain, et le parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) qui étaient déjà fixés sur leurs sorts. Cette première phase de délivrance de récépissé provisoire cède place à celle qui a commencé hier dimanche 15 mars 2020 et qui devra permettre aux partis en règle de disposer du récépissé définitif, gage de participation des élections du 17 mai 2020. C’est bien évidement la 2eme phase, celle du contrôle de la validité des pièces. A cette étape, l’absence d’un candidat sur une liste entraîne le rejet de la déclaration du parti sans possibilité de complétude, a indiqué le président de la CENA, Emmanuel Tiando lors de son dernier point de presse. C’est donc dire que dès demain mardi, les partis pourront déjà savoir si leur course s’arrête sur le récépissé provisoire ou si elle doit s’étendre jusqu’aux élections communales du 17 mai prochain.

Yannick SOMALON