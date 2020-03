Patrice Talon au sujet de la Pandémie du Coronavirus : « Chacun doit se prémunir et contribuer à protéger les autres »

Le Chef de l’Etat béninois, Patrice Talon appelle ses compatriotes à la vigilance et aux respects des mesures de prévention prises par le Gouvernement face au Coronavirus. Dans un message sur sa page Facebook, il insiste sur la responsabilité individuelle et collective. Lire ci-dessous l’intégralité de son message.

Message de Patrice Talon

Mes chers concitoyens, face à l’épidémie mondiale du coronavirus (Covid-19), je vous invite à suivre et à mettre en application les mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires de notre pays. Il y va de l’intérêt de chacun et de tous.

C’est une question de responsabilité individuelle et collective. Mon gouvernement s’emploie à mettre en œuvre tout le dispositif de prévention.

Se laver les mains régulièrement, éviter les contacts physiques au maximum, garder une distance de sécurité raisonnable, sont quelques règles à suivre par tous.

Chacun doit se prémunir et contribuer à protéger les autres. Il y va de l’intérêt général de notre nation.

En suivant les mesures préventives avec rigueur, en tant que citoyen responsable, je me protège et je protège les autres contre le Coronavirus !

Patrice TALON

Président de la République du Bénin