Coronavirus: Le Bénin touché, premier cas confirmé

Malgré la kyrielle de mesures prises à titre préventif par les autorités sanitaires, le Bénin vient d’enregistrer son premier cas confirmé de Coronavirus. Il s’agit d’un burkinabé qui est arrivé au Bénin le 12 mars 2020. Si des cas suspects ayant été en contact avec le malade sont en cours d’identification pour une mise en quarantaine, le gouvernement rassure des dispositions prises pour éviter le pire.

« Aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au Laboratoire de référence des Fièvres Virales Hémorragiques de Cotonou, ont confirmé le diagnostic du COVID-19 sur un échantillon provenant d’un cas suspect suivi sur le site d’isolement et de prise en charge de Cotonou. Le Bénin vient ainsi d’enregistrer un cas d’infection au Coronavirus COVID-19. Il s’agit d’un sujet de nationalité burkinabé, de sexe masculin âgé de 49 ans, qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020. En retraçant l’itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu’il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 04 mars et y est resté durant 8 jours jusqu’au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Après avoir vaqué à ses occupations professionnelles les jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020, sans respecter les mesures d’auto-isolement prescrites à l’aéroport, il a présenté des signes cliniques à type de rhume, toux et fièvre, signes l’ayant motivé à réaliser des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Devant l’absence d’éléments biologiques objectivables, il s’est rendu sur le site d’isolement et de prise en charge de Cotonou le 15 mars 2020 à 9h30 ou un prélèvement naso-pharynge a été immédiatement réalisé » a annoncé face aux médias, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin. Le Bénin rejoint donc ainsi le lot des pays africains touchés par le Coronavirus. L’autorité ministérielle a, par ailleurs, fait savoir que l’état clinique du patient est stable et rassurant. Le malade jouit d’une prise en charge adaptée sur le site pendant que les personnes ayant été en contact avec le sujet sont en cours d’identification au Benin comme au Burkina Faso et feront l’objet d’un suivi rigoureux, selon le ministre. A l’entendre, les mesures sont prises pour une gestion optimale du présent cas et un contrôle strict de la propagation de l’épidémie au coronavirus COVID-19 au Bénin. « Je voudrais en cette circonstance particulière, rassurer et appeler au calme et à la sérénité toute la population béninoise…Une fois de plus, j’invite la population à observer strictement les mesures d’hygiène en vigueur et largement diffusées. Je demande instamment aux sujets de retour de voyage d’un pays touché d’observer scrupuleusement les mesures d’auto-isolement. Chacun de nous détient la clé de la protection des autres, à commencer par celles de ses proches. Il nous faut donc faire preuve de responsabilité car, le respect par tous des différentes mesures de prévention, est le garant de notre sécurité commune. Enfin, j’invite les agents de santé à davantage de rigueur dans l’observance de toutes les mesures de prévention des infections » a déclaré le ministre.

A.B