Economie numérique et digitalisation Le Bénin met en place un Portail national des Services publics

Les membres du gouvernement réunis en session ordinaire ce mercredi 18 mars 2020 ont adopté le décret portant mise en place du Portail national des Services publics, et fixé les règles de sa gestion et de son utilisation.

Selon le Conseil des ministres, le développement de ce Portail, accessible sur le site www.servicepublic.bj participe de la modernisation de l’administration publique. Il s’agit d’un outil dynamique pour permettre aux citoyens et à tout usager, d’avoir un point d’entrée unique vers les services qu’il propose.

L’un des avantages de cette plateforme digitale est de faciliter l’accès en ligne aux différents services à travers un guichet unique, et en tout temps.

F. A. A.