Mise en quarantaine systématique des passagers Confiné à Cotonou, Adébayor salue la décision du gouvernement

Arrivé à bord de la compagnie Air France, l’international togolais, Emmanuel Shey Adébayor apprécie la mesure de mise en quarantaine systématique décrété par les autorités béninoises pour tout passager à l’aéroport de Cotonou.

Pour le footballeur, c’est une très bonne mesure de prévention contre la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde. « Le plus important est que le virus nous laisse tranquille », a-t-il laissé entendre.

Le footballeur togolais invite les populations à respecter les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires au Bénin. « Je suis très touché, très flatté », a déclaré le joueur du Club Olimpia de Paraguay.

Habitué à passer plus de temps à la maison, il souligne que la mesure de confinement ne lui pose aucun problème. Ce qui sera difficile, c’est l’absence de la famille, a regretté Emmanuel Adébayor.

En quarantaine au Bénin comme au Togo, il ne trouve aucune différence. « Ça me va, et ça ne me dérange pas du tout », a avoué le footballeur.

F. A. A.