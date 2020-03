Les élus consulaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) ont adopté le 20 mars 2020, le budget exercice 2020 lors de la deuxième session de l’assemblée…

Economie La CCIB adopte un budget de 4 milliards pour l’exercice 2020

Les élus consulaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) ont adopté le 20 mars 2020, le budget exercice 2020 lors de la deuxième session de l’assemblée consulaire. Voté à l’unanimité des élus consulaires, le budget exercice 2020 est évalué à un montant de 4 milliards FCFA.

Le projet de budget prévisionnel de l’institution consulaire exercice 2020 est structuré en 03 points. Il y a l’environnement économique, la prévision budgétaire exercice et les prévisions d’activités en axe stratégique.

Au cours de l’assemblée consulaire, le secrétaire général de CCIB, Raymond Adjakpa a présenté le rapport.

Le président de la CCIB, Arnauld Akakpo, et le Secrétaire Général de la CCIB ont apporté des réponses aux différentes préoccupations des élus consulaires.

Procédant à l’ouverture de l’Assemblée Générale, le Ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman a dans son discours invité tous les élus consulaires « à avancer dans la sérénité afin de bâtir une nation avec une économie forte ».

A.A.A