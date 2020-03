Christelle HOUNDONOUGBO (UP) : « Nous sommes très optimistes »

Nous sommes venus pour le complément des dossiers à la Cena. En tout cas, c’est un grand soulagement pour nous à ce dernier virage. J’espère bien que nous l’avions abordé avec sincérité. Et la suite, c’est que nous attendons le document de la Cena, le sésame qui nous atteste que nous serons aux élections. Les documents ont été passés en revue un à un pour qu’on ne nous dise pas que nous avons des pièces à corriger encore par ici. Les observations n’ont pas changé en fait. Les premières observations lors de l’étude de complétude et la deuxième vague d’observation des observations de fond. Nous sommes très optimistes. La suite c’est que nous attendons d’ici 72 heures, que la Cena nous appelle et nous donne le sésame qui permet de participer aux élections. Et nous comptons sur l’organisation au niveau de l’Union progressiste, parler avec nos candidats, nous mettre en campagne.

Par rapport à l’épidémie du Covid-19, il ne revient pas d’abord aux partis politiques de penser aux reports systématiques des élections. Il y a des institutions qui dirigent ce pays. Le président de la République avec toutes les autres institutions, s’il était décidé au plus haut sommet de notre République, que les élections seront reportées, l’UP se pliera à la décision de la République.