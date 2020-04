Pandémie du coronavirus Le gouvernement subventionne les masques à 200 FCFA

Le gouvernement béninois met à la disposition des populations, des masques de protection au prix subventionné de 200 FCFA. Selon la lettre circulaire en date du mardi 31 mars 2020 de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique, les masques seront cédés uniquement au niveau des officines de pharmacie situées au sein du cordon sanitaire (Cotonou, Abomey-Calavi , Allada, Ouidah, Tori, Zè, Sèmè-Kpodji, Porto-Novo, Akpro-Missrété et Adjarra).

Les pharmaciens du cordon sanitaire sont invités à s’approvisionner au niveau de la CAME au prix de 175 FCFA l’unité.

« En prélude au démarrage de cette mesure, les officines de pharmacie du cordon sanitaire disposant déjà de masques chirurgicaux en stock, sont priés de les convoyer à la CAME (Agence régionale de Cotonou) le mercredi 1er Avril 2020, avec les pièces justificatives », précise la lettre circulaire.

A.A.A