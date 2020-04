Solidarité nationale contre le Covid-19: La CCIB fait don de 250 kits de lavage de mains au gouvernement

Engagé résolument dans la lutte contre la propagation du Covid-19 au Bénin, le gouvernement du Chef de l’Etat Patrice Talon au-delà des mesures préventives et stratégies de riposte mises en place, bénéficie de l’appui de plusieurs institutions nationales comme internationales pour atteindre son objectif. C’est le cas de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) qui entre dans la danse de la solidarité contre le Covid-19. Le président de cette institution et son équipe, soucieux de la circoncision du mal ont apporté leur précieuse aide au gouvernement avec un important lot de 250 kits de lavage et 1500 bidons de 1,5 litre de savon liquide. Une action qui vient renforcer les mesures préventives définies par le gouvernement notamment le lavage des mains à l’eau et au savon dans les institutions étatiques. A travers ce don, la Ccib témoigne de son attachement total aux efforts de prévention et compte poursuivre l’action en atteignant la barre de 30.000 kits de lavage de mains.

Rastel DAN