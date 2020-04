Covid-19: Une vague de personnalités testées positives

La pandémie du coronavirus touche presque tous les pays et n’épargne personne, même les célébrités et personnalités dont la liste des cas testés positifs au virus ne cesse de s’allonger. La preuve, s’il en fallait, que ce mal déstabilisant, ne doit pas être banalisé et requiert, de chacun et collectivement, de faire preuve de prudence, au-delà des mesures que les pouvoirs publics prennent pour l’endiguer.

Le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde entier. Plus de 828 340 cas d’infection, dont plus de 41 072 décès, ont été officiellement déclarés dans 186 pays et territoires depuis l’apparition de la pandémie en décembre 2019 en Chine. Au nombre des victimes à travers le monde, de nombreuses personnalités de domaines aussi variés que la musique, le cinéma, le sport et la politique.

Dans l’industrie du cinéma, Tom Hanks et sa femme, l’actrice et chanteuse Rita Wilson, sont les premières stars hollywoodiennes à officialiser leur infection. Il en est de même de l’ancien producteur hollywoodien, Harvey Weinstein condamné pour des crimes sexuels. L’acteur anglais Idris Elba, 47 ans, a annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans la soirée du lundi 16 mars 2020 avoir été testé positif au Covid-19.

De l’univers du foot au gotha politique…

Dans le monde du football, le premier cas de célébrité annoncé positif au coronavirus est celui de l’entraîneur d’Arsenal, l’Espagnol Mikel Arteta ainsi que les joueurs Daniele Rugani, Callum Hudson-Odoi, Paulo Dybala, Paolo

Maldini, Blaise Matuidi, Ezequiel Garay, Wu Lei et Marouane Fellaini, tous diagnostiqués positifs. Le basketteur français Rudy Gobert (Utah Jazz) est le premier joueur de la Nba à être dépisté et déclaré comme infecté. D’autres cas suivront.

Des dirigeants politiques et leurs proches sont également touchés. Les cas les plus célèbres sont : Boris Johnson, Premier ministre britannique; Nadine Dorries, secrétaire d’État à la Santé du Royaume-Uni, qui participait à l’élaboration de la réglementation pour endiguer l’épidémie, est aussi diagnostiquée positive; Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, lui va rester à l’isolement deux semaines, sa femme Sophie Grégoire Trudeau ayant été testée positive; Irene Montero, ministre espagnole de l’Egalité, infectée est placée en quarantaine avec, par précaution, son compagnon ; idem pour Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement espagnol et chef du parti de gauche radicale Podemos. Franck Riester, ministre français de la Culture, est confiné chez lui à Paris pour la même raison. Et plusieurs cas sont signalés à l’Assemblée nationale française.

De même, de hauts responsables iraniens sont contaminés dont Massoumeh Ebtekar, la vice-présidente, et Iraj Harirchi, vice-ministre de la Santé.Le ministre australien de l’Intérieur Peter Dutton a été hospitalisé après avoir été testé positif. Le négociateur en chef européen pour le Brexit, Michel Barnier, n’a pas échappé à la vague de contaminations, se révélant à son tour positif au Covid-19. Les têtes couronnées ne sont pas épargnées non plus : l’archiduc d’Autriche, Prince royal de Hongrie, de Bohème et de Croatie, Karl von Habsburg et le Prince Albert II de Monaco, tout comme le prince Charles d’Angleterre sont testés positifs. Dans le registre des victimes Vip, on cite aussi l’ambassadeur des Etats-Unis à Ouagadougou, le maire de Nice, Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji, également testés positifs au Covid-19.

Si la plupart de ces célébrités et personnalités sont plutôt en situation sanitaire sous contrôle, d’autres ont eu moins de chance, et sont décédées à cause du Covid-19. C’est le cas de l’homme politique français Patrick Devedjian, du célèbre saxophone Manu Dibango, de Mark Blum ou plus récemment en France de Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille.