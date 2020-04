Lutte contre le Coronavirus au Bénin Albin Fèliho propose la création d’un fonds Covid-19

Afin de faire face aux dégâts collatéraux qu’induirait la pandémie du Coronavirus au Bénin, le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin (Coneb), Albin Fèliho, a proposé au gouvernement du président Patrice Talon, la création d’un fonds Covid-19 de 900 milliards de francs CFA.

Pour le président du Coneb, le Coronavirus, au-delà des ravages sanitaires, va impacter la vie des entreprises privées. D’où la création de ce fonds qui sera cogéré par le secteur privé et l’administration publique afin de pouvoir faire face à la crise financière dans laquelle cette maladie pourrait plonger les entreprises privées.

Albin Fèliho suggère au gouvernement d’œuvrer à maintenir en état les outils de production et de services, de gérer le personnel en chômage afin d’éviter une crise sociale, d’honorer certaines charges incompressibles, et de maintenir un service minimum et sécurisé pour les entreprises non encore fermées.

En mettant en œuvre ces mesures, les entreprises privées selon le président du Coneb, pourront pousser un ouf de soulagement.

F. A. A.