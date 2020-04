Conseil d’Administration de l’INSAE: Le Ministre d’Etat BIO TCHANE installe la nouvelle équipe

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) sont entrés dans leurs nouvelles fonctions dans la matinée de ce jeudi 2 avril 2020. La cérémonie d’installation a été présidée par le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement en présence de Laurent HOUNSA, Directeur Général de l’INSAE.

L’installation du nouveau Conseil d’Administration de l’INSAE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions administratives prises par le Conseil des Ministres en sa session du 12 février 2020. Ces décisions sont contenues d’une part, dans le décret n°2020-073 portant modification des statuts de l’INSAE et d’autre part, dans le décret n°2020-074 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut.

Dans son intervention, Abdoulaye BIO TCHANE a précisé que « la restructuration du Conseil d’Administration participe à l’effort que nous avons engagé pour réformer l’INSAE lui-même. L’ambition est d’en faire l’un des meilleurs instituts de l’Afrique. Nous avons aussi le conseil scientifique qui va recommencer à jouer son rôle. ».

Le nouveau Conseil d’Administration de l’INSAE comprend sept membres et est présidé par Djaoudath ALIDOU DRAMANE.

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSAE

1- Madame Djaoudath ALIDOU DRAMANE (Présidente), représentante du Ministère du Plan et du Développement

2- Monsieur Moise Achille HOUSSOU, représentant du de la Présidence de la République

3- Monsieur Aristide MEDENON, représentant du Ministère de l’Economie et des Finances

4- Monsieur Dossa AGUEMON, représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

5- Monsieur Désiré SOUKPO, représentant du Ministère du Numérique et de la Digitalisation

6- Monsieur Janvier Polycarpe ALOFA, représentant du Programme des Nations-Unies pour le Développement

7- Monsieur Didier NOUKPO, représentant de la Direction Nationale de la BCEAO.