Partenariat en athlétisme: Odile Ahouanwanou devient une égérie de Nike

C’est désormais officiel. La championne d’Afrique en heptathlon, Odile Ahouanwanou est liée comme d’autres stars sportives mondiales à la Société américaine de fabrication des équipements sportifs Nike. L’athlète béninoise du Stade Sottevillais 76 en France a reçu un lot d’équipements de Nike le 18 mars 2020. Dans une correspondance, Odile Ahouanwanou a notifié que ce partenariat n’a été possible que grâce au dynamisme managérial de son entraîneur et Directeur Sportif du SS76, Vincent Turpin. «Mon coach a joué un grand rôle dans ce partenariat et je le remercie beaucoup. Je remercie aussi Nike pour la dotation » a-t-elle affirmé. Les premiers fruits de ce partenariat ont commencé en 2019 un peu avant les mondiaux de Doha au Qatar où la reine de l’heptathlon en Afrique (8ème au rang mondial 6210, 4ème meilleure performance africaine de tous les temps) avait reçu des équipements de Nike. La championne d’Afrique 2018 en heptathlon qui va remettre son titre en jeu en 2021 portera donc partout la marque Nike, qui n’est pas aussi nouvelle pour elle. Car elle partage désormais le même équipementier avec son club, le Stade Sottevillais 76 qui a le logo de la société américaine sur son maillot officiel.

S.M.Z. (Coll)