Communales 2020 : MOELE-Bénin définitivement écarté de la course

La série n’est pas terminée pour MOELE-Bénin qui vient une fois encore d’échouer aux portes de la CENA dans sa quête de prendre part à des joutes électorales. Dans un communiqué publié sur sa page facebook hier mardi, le Secrétaire national Cephise Beo Aguiar a annoncé aux militants, le rejet par la Cour suprême du recours déposé par le parti contre la CENA. La commission électorale nationale autonome avait rejeté les dossiers de trois partis politiques dont le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin pour « absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et absence de dossiers pour certains candidats » inscrits sur la liste du Parti.

Une décision qui sonne comme une poisse

Le même scénario s’était produit en 2019 pour les élections législatives où le parti de Jacques Ayadji a été recalé par la CENA après s’être battu corps et âme pour participer au scrutin. Il a reporté ses espoirs sur les communales du dimanche 17 mai 2020 en annonçant aux militants ‘’la révélation’’ de la formation aux prochaines élections. Révélation reportée encore pour un mouvement qui a besoin de faire ses preuves lors d’un processus électoral pour davantage paraître crédible aux yeux de l’opinion publique et sur l’échiquier politique national. MOELE-Bénin, on s’en rappelle, avait décidé de ne soutenir aucun des deux blocs en lice pour la bataille du parlement. La question se pose si la même posture sera reconduite aux termes de la nouvelle déception. Attendons de voir.