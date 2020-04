En soutien à la riposte contre le Covid-19: L’Association des sociétés d’assurance du Bénin offre 50 millions Fcfa

L’Association des sociétés d’assurance du Bénin (Asa-Bénin) répond favorablement à l’appel à la mobilisation de ressources pour faire face au coronavirus. Mercredi 8 avril, le bureau exécutif de l’association est allé remettre un chèque de cinquante millions de francs Cfa au ministère de la Santé. Un geste important qui contribuera à l’effort indispensable pour venir à bout de la pandémie du moment.

Gérer la santé de onze millions de Béninois n’est pas une mince affaire, notamment par ces temps où le coronavirus dicte sa loi à l’ensemble des pays de la planète. L’Association des sociétés d’assurance du Bénin (Asa-Bénin) en convient. Elle est surtout convaincue que sans moyens, rien de tout ce qui sera entrepris contre cette pandémie ne peut prospérer. Elle est allée faire don de cinquante millions de francs Cfa au ministère de la Santé. Cette contribution est celle de l’Asa-Bénin, de son bureau exécutif et de ses structures satellites et est à inscrire au titre de son soutien au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire mondiale que vit l’humanité et qui n’est pas sans impacter le Bénin, a expliqué à l’occasion, Mouftaou Souhouin, président de l’association. Ce geste, dira-t-il, est d’un caractère symbolique « au regard de l’immensité des conséquences économiques qu’engendre cette pandémie ». Il est aussi, selon lui, la manifestation de la responsabilité sociétale des entreprises d’assurance du Bénin.

Mouftaou Souhouin, au nom de l’Asa-Bénin, va profiter de cette occasion pour « remercier le gouvernement pour les actions menées pour la prévention et la lutte contre cette pandémie, preuve de l’attention soutenue de son chef, le président Patrice Talon ». Aussi, n’a-t-il pas manqué de sensibiliser la population au respect scrupuleux des consignes du gouvernement.

« Le respect par chacun de ces gestes constitue le gage de la sécurité de tous », appuie Mouftaou Souhouin. Le président de l’Asa-Bénin, pour finir, exhortera la population à « prier pour demander pardon au Créateur ».

Le Secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Imorou Bachabi, au nom du ministre, a tenu à saluer « le geste de solidarité de l’Association des sociétés d’assurance du Bénin. « Face à cette épidémie, notre pays a mis en place des mesures de riposte allant aussi bien dans le sens de la prévention de la propagation que des activités visant une prise en charge de ceux qui sont atteints. A cette occasion, les contributions et les efforts de tous sont souhaités et c’est à cette occasion que je reçois ce chèque de votre institution en guise de don pour soutenir la riposte au Bénin », apprécie-t-il. Cette initiative salutaire vient appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et l’engagement de tous est sollicité face à cette épidémie, indique-t-il au nom du ministre de la Santé. Aussi, rassure-t-il que les fonds reçus seront versés dans le compte ouvert à cet effet. « Dans cette lutte, nous avons besoin de la contribution de tous pour vaincre ce virus redoutable», insiste Ali Imorou Bachabi qui invite chaque Béninois à apporter sa pierre pour repousser loin cet ennemi commun.