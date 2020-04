Pour quelques temps encore, élèves et étudiants vont devoir profiter des congés de Pâques. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Gouvernement a décidé de prolonger…

Prévention de la Covid au Bénin : Les congés prolongés au 10 mai, les examens repoussés en juillet

Pour quelques temps encore, élèves et étudiants vont devoir profiter des congés de Pâques. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Gouvernement a décidé de prolonger les congés du deuxième trimestre jusqu’au 10 mai 2020. La décision a été prise au cours du Conseil des ministres du 08 avril 2020. Dans le même temps, le chronogramme des examens a été réaménagé en conséquence. Le CEP aura lieu le 6 juillet, le BEPC le 13 juillet et le Baccalauréat le 20 juillet 2020. Quant aux vacances scolaires, elles vont démarrer le 24 juillet 2020. Plusieurs autres mesures ont été prises au cours de ce même conseil des ministres. C’est le cas par exemple la mise en place du comité de pilotage du Projet d’implantation d’unités de production de pierres ornementales et de carreaux céramiques.