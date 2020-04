Assemblée nationale: Vlavonou présente son 2ème rapport d’activités ce jour

Après l’ouverture de la 1ère session ordinaire de l’année 2020, mardi dernier à Porto-Novo, les députés sont conviés ce jour pour l’examen du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale, Louis G. Vlavonou. Il s’agit du deuxième rapport d’activités que l’autorité parlementaire présente depuis son élection à la tête de la 8ème législature. Cet exercice auquel le Président commence à s’habituer au regard de la finesse et la qualité du précédent rapport, comporte plusieurs compartiments. Ainsi donc, le Président de la 8ème législature dévoilera au cours de cette présentation, la moisson en termes de nombre de lois votées et des questions orales, écrites et ou avec débat examinés au cours des trois précédents mois. Les missions diplomatiques, les coopérations interparlementaires, les réformes entreprises dans l’administration parlementaire, les audiences du Président et ses activités au plan national seront tous au cœur du rapport qui sera examiné ce jour au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Fidèle KENOU