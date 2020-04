Santé Publique Le Bénin dispose de 5 structures de prise en charge des malades du Covid-19

Le gouvernement a pris des dispositions pour assurer convenablement la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Le Bénin dispose de 5 structures de prise en charge sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit des sites de l’ex-école nationale de Police à Cotonou, de l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi qui est en cours de finition, de l’hôpital de zone d’Allada, de l’hôpital d’instruction des armées de Parakou et celui du CHD de Natitingou.

Par ailleurs, dans chaque zone sanitaire, il y a désormais un centre de dépistage vers lequel seront orientés systématiquement les cas qui paraissent suspects pour qu’on puisse voir si ce sont des cas potentiellement positifs ou orientant vers le Covid-19, a précisé le ministre de la santé.

Avec ce dispositif poursuit Benjamin Hounkpatin, « je pense que nous allons faire en sorte de ne pas être gravement touchés comme cela s’est vu ailleurs parce que les agents de santé sont au front et sont les plus exposés ».

A.A.A